Greta Thunberg voert opnieuw actie voor klimaat, maar wel in aangepaste vorm

24 april 2020

17u21 6 De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (17) heeft opnieuw gestaakt voor het klimaat. Ze postte een foto van haar jas, schoenen en een protestbord voor het parlementsgebouw in Stockholm.

Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus verplaatste Thunberg haar wekelijkse actie naar het internet. Sinds begin maart post ze elke vrijdag een foto van thuis. Vandaag kwam daar verandering in.

Week 88

“Schoolstaking week 88", staat er bij de foto te lezen. “Vandaag hadden we een wereldwijde klimaatstaking gepland met miljoenen deelnemers. Maar in een noodsituatie moet je je aanpassen en je gedrag veranderen. De klimaatcrisis duurt nog altijd verder en we moeten elke crisis aanpakken.”





Begin maart riep ze alle klimaatactivisten op om tijdens de coronacrisis betogingen online te organiseren. Woensdag zei Thunberg nog dat het klimaatprobleem zeker niet verdwenen is, hoewel de coronacrisis nu bijna alle aandacht opeist. Ze beklemtoonde dat er noodgedwongen op een andere manier aan protest gedaan moet worden en dat het klimaat niet in het verdomhoekje mag raken. “We zouden in staat moeten zijn om twee crisissen tegelijk aan te pakken", zei ze in een videodebat, georganiseerd door het Nobelmuseum.

