Greta Thunberg voert actie voor het Witte Huis met enkele honderden supporters AW

13 september 2019

19u44

De jonge Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft in de Amerikaanse hoofdstad Washington met enkele honderden jonge mensen voor het Witte Huis een manifestatie gehouden voor meer klimaatbescherming.

De 16-jarige en haar aanhangers namen plaats voor de ambtswoning van de Amerikaanse president en klimaatscepticus Donald Trump. En tientallen journalisten waren er getuige van. Thunberg zei in een korte toespraak dat ze overweldigd was door het grote aantal deelnemers aan het protest.

Thunberg is niet zo beroemd in de VS als in Europa. Ze arriveerde ongeveer twee weken geleden in New York met een zeiljacht, omdat ze niet met het vliegtuig wil reizen uit klimaatoverwegingen. In Washington zal ze zes dagen verblijven en ontmoetingen hebben met andere activisten; ze zal ook een parlementaire hoorzitting bijwonen.

Al meer dan een jaar voert Thunberg in haar vaderland elke vrijdag actie voor meer klimaatbescherming.

