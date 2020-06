Greta Thunberg voelt zich gebruikt door wereldleiders die selfie met haar willen voor hun imago: “Zelfs Angela Merkel stond in de rij” KVDS

28 juni 2020

14u00

Bron: The Guardian 6 De Zweedse klimaatactivisme Greta Thunberg (17) heeft tijdens een radio-interview in haar thuisland uitgehaald naar wereldleiders die met haar op de foto willen om zichzelf te promoten. Ze haalde het voorbeeld aan van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die na een top van de Verenigde Naties in september zelfs aanschoof voor een selfie met de tiener.

Tijdens die top hield Thunberg de speech waarin ze wereldleiders rechtstreeks aansprak: “Jullie hebben mijn dromen en mijn jeugd gestolen met jullie lege woorden. Hoe durven jullie!”

Prinsessen

Volgens Thunberg kwamen tijdens de meeting in New York presidenten, premiers, koningen en prinsessen naar haar toe. Ze wilden allemaal met haar praten. “Ze zagen me en roken meteen een kans om een foto met mij te maken voor hun Instagramaccount”, klonk het. “Het leek wel of ze even vergeten waren dat ze zich moesten schamen omdat ze de generaties ná hen teleurgesteld hadden.”

Aan de BBC vertelde Thunberg ook dat ze niets moest weten van politici die haar bekendheid willen gebruiken om hun eigen imago op te poetsen. “Het was niet alleen Merkel, het waren er veel. En dat gebeurt de hele tijd. Ze willen gewoon naast me staan, zodat ze het daarna op sociale media kunnen posten. Zo lijkt het of ze begaan zijn met het klimaatprobleem.”

Thunberg zei zelfs dat ze zich “gebruikt” voelt.

