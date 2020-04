Greta Thunberg vindt klimaatactie ook tijdens coronacrisis nodig JG

22 april 2020

16u35

Bron: Belga 0 De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft vandaag gezegd dat activisten door de huidige coronapandemie noodgedwongen op een andere manier moeten protesteren tegen de klimaatopwarming, maar dat het probleem zeker niet verdwenen is.

Omdat autoriteiten vandaag grootschalige optochten niet toelaten, hebben milieu-activisten zich toegelegd op online acties. "De klimaatcrisis is nog steeds bezig en vertraagt niet, zelfs niet in tijden als deze", zei ze in een videodebat georganiseerd door het Nobelmuseum in Stockholm. "We moeten in staat zijn om twee crisissen tegelijk aan te pakken."

De 17-jarige Thunberg begon in augustus 2018 schoolstakingen op vrijdag te houden uit protest tegen de klimaatverandering, en bracht daarmee een wereldwijde beweging op gang. "Als één virus onze economieën op enkele weken tijd kan vernietigen, dan bewijst dit dat we niet op lange termijn denken... We zijn niet veerkrachtig", zei ze.

Paus Franciscus

Paus Franciscus zei woensdag tijdens zijn audiëntie op de Dag van de Aarde dat de jongeren terug zullen keren naar de straten om de planeet te redden. "Ik heb deze initiatieven enorm gewaardeerd, en het zal nog nodig zijn dat onze kinderen de straat op trekken om ons te wijzen op wat evident is: dat we geen toekomst hebben als we het milieu dat ons staande houdt, vernietigen."

