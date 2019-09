Greta Thunberg verklaart haar woeste blik toen Trump binnenwandelde: “Ik was in shock” Sebastiaan Quekel

27 september 2019

17u22

Bron: AD.nl 18 Als blikken konden doden, dan zat Amerika nu zonder president. Het gezicht van de jonge klimaatactiviste Greta Thunberg stond maandag op onweer toen Donald Trump zonder aankondiging de lobby van de Verenigde Naties binnenliep. Kookte het meisje van woede, of had ze de president simpelweg niet verwacht?

Het veelzeggende fragment, dat vlak na de inmiddels wereldberoemde speech van Thunberg werd opgenomen, is al de hele week voer voor allerlei grappen en gifjes op sociale media.

Daar wordt gesuggereerd dat Thunberg waarschijnlijk zo vernietigend uit haar ogen keek omdat Trump zijn land in 2017 terugtrok uit het klimaatakkoord van Parijs. Het afhaken van de Verenigde Staten heeft een grote impact op de haalbaarheid van de doelstellingen van dat akkoord.



Hoewel de boze blik van Thunberg werkelijk door merg en been gaat, was de jonge klimaatactiviste blijkbaar vooral verrast dat de president van Amerika opeens voor haar neus stond. Dat erkent ze nu bij de Zweedse talkshow Skavlan, waar ze te gast was.

In shock

“Ik werd in de lobby tegengehouden door de beveiliging, die riep dat ik opzij moest gaan. En opeens kwam hij binnengelopen. Ik denk dat ik in shock was’’, vertelt de Zweedse.

Thunbergs verbaasde maar vooral woedende blik zorgde in ieder geval direct voor een vrachtwagenlading aan reacties op sociale media. Die van Democraat Julián Castro, kandidaat voor de presidentsverkiezingen, werd op Twitter het vaakst gedeeld. Hij verspreidde de video met de tekst: “Ik denk dat velen van ons zich dit kunnen voorstellen.’’

Bekijk ook: “Hoe dùrven jullie?” Greta Thunberg pakt wereldleiders aan

De beelden wekken de indruk dat Trump het klimaatmeisje niet ziet en haar daarom straal voorbijloopt. Op Twitter kon de Amerikaanse president het toch niet laten om even op cynische wijze naar haar uit te halen. “Ze lijkt een erg gelukkig jong meisje dat zich verheugt op een stralende en prachtige toekomst’’, schreef hij. “Mooi om te zien!’’

De 16-jarige klimaatactiviste liet echter niet zomaar de spot met zich drijven. Ze veranderde haar Twitter-biografie in ‘Een gelukkig jong meisje dat zich verheugt op een stralende en prachtige toekomst’. Die tekst is inmiddels weer verwijderd.

