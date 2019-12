Greta Thunberg staat pers te woord tijdens klimaattop: “Ik ben maar een klein deeltje van de beweging” AW

06 december 2019

16u30

Bron: Belga 1 De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is op bezoek in Madrid. Geen plezierreisje, maar wel om de VN-Klimaattop COP25 bij te wonen. Enkele uren nadat ze per nachttrein arriveerde, klom de 16-jarige activiste alweer op het podium om de pers te woord te staan.

“Ik ben maar een activiste, een klein deeltje van een grote beweging”, stak Greta Thunberg van wal. Het eerste applaus volgde waarna Thunberg haar koptelefoon terug opzette om naar de vertaling van de Spaanse vragen te luisteren.

Wat ze van COP25 verwacht? “Ik hoop oprecht dat het tot iets concreet zal leiden. En dat de mensen zich meer zorgen gaan maken, want het lijkt alsof dat voorlopig nog niet het geval is. We kunnen het probleem niet langer negeren”, aldus Thunberg.

Nachttrein

Vanmorgen kwam Greta Thunberg per trein aan in Madrid. En ze kon op heel wat belangstelling rekenen: tientallen journalisten stonden de 16-jarige Thunberg op te wachten op het perron van station Chamartín. Daardoor moest ze een kwartier in de trein blijven zitten, om vervolgens onder de begeleiding van Spaanse veiligheidsagenten uit te stappen.

Ze gaf geen interviews, maar haar alom bekende protestbordje met daarop "Skolstrejk för Klimatet" was wel zichtbaar. "Het is me gelukt om Madrid binnen te sluipen vanmorgen! Ik denk niet dat iemand me gezien heeft", grapte ze wat later op Twitter. "Hoe dan ook is het geweldig om in Spanje te zijn."

I successfully managed to sneak into Madrid this morning! I don’t think anyone saw me...

Thunberg nam de trein vanuit Lissabon, waar ze eerder deze week aankwam na een reis van drie weken over de Atlantische Oceaan met de catamaran. Op de betoging waarin ze vandaag zal meelopen in het centrum van de hoofdstad worden zo'n 100.000 demonstranten verwacht. De hoop is om de VN-afgevaardigden zo aan te sporen tot meer actie in de strijd tegen de klimaatverandering. Thunberg zal de ook menigte toespreken, net als de Spaanse acteur Javier Bardem en de Braziliaanse klimaatactiviste Sonia Guajajara.

COP25

De VN-klimaatconferentie, ofwel de COP25, duurt nog tot 13 december. De Belgische klimaatactiviste Anuna De Wever kondigde eerder aan de klimaatconferentie niet te zullen halen. Omdat de top eerst in Chili zou doorgaan, vertrok ze op 1 oktober met een zeilboot in die richting. Wat later werd beslist om door de onrust in het Zuid-Amerikaanse land de conferentie te verplaatsen naar Madrid, maar daar kan De Wever niet tijdig geraken.