Greta Thunberg schenkt miljoen euro prijzengeld weg aan actiegroepen MDG

21 juli 2020

14u36

Bron: Belga 6 Klimaatactiviste Greta Thunberg schenkt het miljoen euro dat ze won met de Gulbenkian-prijs voor de mensheid, weg aan milieu-organisaties. Dat kondigt ze aan op Twitter.

De Zweedse Greta Thunberg (17) kreeg maandag de Prijs voor de Mensheid van de Portugese Gulbenkian Stichting. Aan de award is een bedrag van 1 miljoen euro verbonden.

“Gevecht tegen klimaatverandering en ecologische crisis”

Ze kreeg de prijs voor haar gevecht tegen klimaatverandering en de ecologische crisis. Thunberg was geselecteerd uit 136 genomineerden uit 43 landen. Het hoofd van de jury, Jorge Sampaio, zei dat een grote meerderheid van de juryleden voor Thunberg stemde.

Thunberg laat nu weten het geld weg te schenken aan "organisaties en projecten die strijden voor een duurzame wereld, voor natuurbehoud, en voor steun aan mensen die nu al de grootste impact ondervinden van de klimaatcrisis, in het bijzonder in het zuiden". De eerste 100.000 euro gaat naar SOS Amazonia, dat helpt in de aanpak van het coronavirus in Brazilië. Ook de Stop Ecocide Foundation krijgt 100.000 euro.