Greta Thunberg na vierenhalve maand terug op post aan het Zweedse parlement HLA

20 december 2019

10u22

Bron: Belga 7 De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg stond vandaag weer op post voor haar wekelijkse protestactie voor het parlement in de Zweedse hoofdstad Stockholm, nadat ze vierenhalve maand in het buitenland was geweest.



"Week 70 van de schoolstaking. Stockholm!", zo tweette de tiener met een foto waarop ze een pancarte vasthoudt met het opschrift "schoolstaking voor het klimaat". Eerder deze week had Thunberg al aangekondigd dat ze weer "Thuis!" was in Stockholm.

Eerder deze maand, tijdens een klimaatmars in de Italiaanse stad Turijn, liet Thunberg weten dat het gereis zijn tol begon te eisen. Voor de feestdagen keert ze daarom terug naar huis om uit rusten met haar familie. “Ik ben thuis met Kerstmis en dan neem ik vakantie omdat je pauze nodig hebt”, vertelde ze toen.

Persoon van het Jaar

De nu 16-jarige Thunberg begon in augustus 2018 met haar acties om de aandacht te trekken op de klimaatopwarming, door op vrijdag niet naar school te gaan. Dat protest groeide uit tot een wereldwijde beweging. Zo waren er vorig jaar in België een tijdlang wekelijks betogingen.

Thunberg sprak de voorbije maanden op klimaatmeetings van Zwitserland tot New York. Ze stak onder meer twee keer de Atlantische Oceaan over (voor meetings in de Verenigde Staten en Canada); ze reist uit milieuoverwegingen niet met het vliegtuig. Eerder deze maand sprak de Zweedse tiener op de klimaatconferentie in de Spaanse stad Madrid (COP25) en nam ze deel aan een actie in de Italiaanse stad Turijn. Ze werd ook door het magazine Time uitgeroepen tot Persoon van het Jaar 2019.