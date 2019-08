Greta Thunberg laat zich rondleiden door gemaskerde activisten, maar dat schiet in verkeerde keelgat KVE

12 augustus 2019

17u51

Bron: Süddeutsche Zeitung, Bild, Focus 1 Greta Thunberg heeft gisteren een bezoek gebracht aan het bos van Hambach in het Westen van Duitsland, waar milieuactivisten zich al jaren verzetten tegen het rooien van het bos voor mijnbouw. Het Zweedse meisje liet zich rondleiden door gemaskerde activisten en dat komt haar nu op kritiek te staan.

Volgens Süddeutsche Zeitung wilden de activisten hun gelaat niet tonen omdat ze illegale boomhutten bouwen in het bos van Hambach. Thunberg verdedigde de acties van de ‘bosbezetters’ die vorig jaar de politie vanuit hun boomhutten met fecaliën en stenen bekogelden. “Het is absurd dat mensen dat allemaal moeten doen om het woud te beschermen”, verklaarde de grondlegster van de beweging ‘Fridays for Future’. “In vele gevallen is burgerlijke ongehoorzaamheid broodnodig”, aldus Thunberg, “zolang niemand gekwetst raakt en niks wordt beschadigd”.

Het feit dat de tiener zich in het bos liet gidsen door gemaskerde activisten, is in het verkeerde keelgat geschoten bij de autoriteiten. Zo ook bij Herbert Reul (CDU), de minister van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen: “Greta moet, naar mijn mening, ervoor zorgen dat ze haar legitieme bekommernis voor het klimaat niet in gevaar brengt door zich te omringen met de verkeerde mensen”.

Michael Mertens, voorzitter van de politievakbond, deelt die mening: “Greta Thunberg zien staan naast gemaskerde activisten, voelt gewoon verkeerd aan”. Agenten verwonden door hen met stenen en Molotovcocktails te bekogelen en het beschadigen van allerlei zaken, staat volgens de vakbondsman niet gelijk aan burgerlijke ongehoorzaamheid. Het zijn regelrechte strafbare feiten die moeten vervolgd worden. “En dat staat veraf van de vreedzame protesten van ‘Fridays for Future’”, klinkt het.

De kolenmijnen in het Rijnland en het bos van Hambach zijn de voorbije jaren uitgegroeid tot belangrijke symbolen voor de Europese klimaatbeweging. Het woud is eeuwenoud en herbergt heel wat beschermde diersoorten.

Energieconcern RWE wil wat nog rest van het bos rooien voor bruinkoolontginning. De gedolven bruinkool voedt de nabijgelegen elektriciteitscentrale, maar tegelijkertijd wordt heel veel milieuvervuilende CO2 in de atmosfeer gepompt.

Milieuactivisten bivakkeerden de voorbije jaren in boomhutten in het bos van Hambach om het rooien van het bos te verhinderen. De kampen werden vorig jaar door de politie ontruimd, maar een regionale administratieve rechtbank heeft voorlopig ook een stokje gestoken voor de plannen van RWE. Er worden geen bomen meer gekapt, tot er een oordeel ten gronde is van de rechtbank of het bos al dan niet beschermd moet worden. Dat vonnis wordt ten vroegste in 2020 verwacht.

‘Fridays for Future’ verklaart zich solidair met organisaties die geweldloos dezelfde doelen ondersteunen, zo luidt het. “Daartoe behoren ook organisaties van burgerlijke ongehoorzaamheid”.