Greta Thunberg krijgt prijs van miljoen euro: “Voor haar gevecht tegen klimaatverandering en ecologische crisis” MDG

20 juli 2020

16u21

Bron: Belga 4 De Zweedse tiener Greta Thunberg (17) krijgt de Prijs voor de Mensheid van de Portugese Gulbenkian Stichting. Daaraan is een bedrag van 1 miljoen euro verbonden. Ze won de prijs voor haar gevecht tegen klimaatverandering en de ecologische crisis, zo meldt de stichting maandag.

Thunberg bedankte via Twitter. "Dit betekent veel voor mij, en ik hoop dat het me zal helpen om meer goed te doen in de wereld", zei ze in een video die op haar account is gepubliceerd. De Zweedse was geselecteerd uit 136 genomineerden uit 43 landen. Het hoofd van de jury, Jorge Sampaio, zei dat een grote meerderheid van de juryleden voor Thunberg stemde.

Prijzengeld doneren

Thunberg verklaarde dat het prijzengeld via de Thunberg Stichting zou worden gedoneerd aan organisaties en projecten die werken rond de klimaatverandering en ecologische achteruitgang, vooral in het Zuiden, waar mensen er het meest door zijn getroffen. Een deel van het prijzengeld, 100.000 euro, gaat naar SOS Amazonia, een campagne in het Amazonegebied, schreef Thunberg. Nog eens 100.000 euro gaat naar de stichting Stop Ecocide, een campagne die ervoor ijvert om het opzettelijk vernietigen van milieu tot een internationale misdaad te maken.

I’m extremely honoured to receive the Gulbenkian Prize for Humanity. We’re in a climate emergency, and my foundation will as quickly as possible donate all the prize money of 1 million Euros to support ... ->

1/3 pic.twitter.com/Eti6AJXSvj Greta Thunberg(@ GretaThunberg) link

Starting with giving €100.000 to the SOS Amazonia Campaign led by Fridays For Future Brazil to tackle Covid-19 in the Amazon, and €100.000 to the Stop Ecocide Foundation to support their work to make ecocide an international crime. @fcgulbenkian 3/3 Greta Thunberg(@ GretaThunberg) link