Greta Thunberg in Zweden uitgeroepen tot vrouw van het jaar NLA

08 maart 2019

14u23

Bron: Belga 0 De Zweedse Greta Thunberg, die met de spijbelactie tegen klimaatverandering begon, is in Zweden uitgeroepen tot vrouw van het jaar. Dat blijkt uit de resultaten van een enquête door het instituut Inzio, in opdracht van de krant Aftonbladet. Een andere Zweedse krant, Expressen, riep Thunberg ook tot vrouw van het jaar uit. Daar werd dat door een jury beslist.

Ongeveer 1000 Zweden namen deel aan de enquête. De bevraagden moesten antwoorden op de vraag welke Zweedse vrouw de voorbije twaalf maanden een bijzonder positieve invloed gehad heeft. Velen gaven ook hun vrouw, partner of moeder als antwoord. Uiteindelijk kwam de 16-jarige Greta Thunberg uit de bus, gevolgd door onder meer de partijleidster van de Zweedse christendemocraten Ebba Busch Thor en de kroonprinses Victoria.

“Wow, dit is ongelooflijk", reageerde Thunberg aan Aftonbladet. "Dit is zeer overweldigend en moeilijk te geloven. Het bevestigt dat ik, zoals ik probeer, een onderscheid maak. En dat ik zo jong ben is ook grappig, ik ben eigenlijk nog een kind.”

Al sinds augustus 2018 protesteert ze elke vrijdag voor het Zweedse parlement om politici aan te sporen tot concrete actie tegen de klimaatverandering. In België, maar ook in vele andere landen, kreeg haar spijbelactie navolging. Thunberg protesteerde enkele weken terug nog samen met de Belgische jongeren. Volgende week vrijdag staan er over de hele wereld meer dan 860 acties in 75 landen gepland.