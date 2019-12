Greta Thunberg heeft “nood aan vakantie” en brengt de feestdagen thuis door PVZ

14 december 2019

13u35

Bron: Independent 0 De Zweede klimaatactiviste Greta Thunberg zegt dat ze even rust nodig heeft. De afgelopen maanden reisde ze per boot of trein de hele wereld rond om de wereldleiders wakker te schudden en te wijzen op de klimaatopwarming. Ze keert nu terug naar Zweden om in alle rust tijd de feestdagen bij haar familie te kunnen doorbrengen.

Wat startte als een individuele staking voor het klimaat in het geboortedorp van de jonge Greta Thunberg, mondde dit jaar uit in een massaal protest voor het klimaat. Wekelijks legden miljoenen jongeren hun boeken neer om mee te strijden voor actie om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Al die tijd was Thunberg, de stille tiener met Asperger, het boegbeeld van die klimaatmarsen. Ze reisde de hele wereld rond om de wereldleiders kordaat op hun plaats te zetten en te ijveren voor actie. Deze week nog werd ze om die reden benoemd tot Persoon van het Jaar door Time magazine.

Tijdens een klimaatmars in het Italiaanse Turijn, vertelde de klimaatactiviste gisteren dat al dat gereis zijn tol begin te eisen. Voor de feestdagen keert ze daarom terug naar huis om uit rusten met haar familie. “Ik ben thuis met Kerstmis en dan neem ik vakantie omdat je pauze nodig hebt”, vertelde ze aan de verslaggevers in Turijn, “anders kan je dit niet blijven doen.”

Voor ze huiswaarts keer, sprak de schijnbaar onvermoeide Greta de Italiaanse jongeren nog motiverend toe. “Het is niet eerlijk dat de oudere generatie de verantwoordelijkheid om deze problemen op te lossen overdraagt aan de jongeren die deze crisis niet zijn begonnen. Het is niet eerlijk dat wij dit alles moeten doen”, klonk het.

“De volwassenen doen alsof er geen morgen is, maar er is wel een morgen. Het is de toekomst waar onze jongeren zullen leven, daar moeten we voor vechten. We kunnen morgen niet langer als vanzelfsprekend beschouwen.

“2019 is bijna voorbij. We moeten ervoor zorgen dat 2020 het jaar van actie is, het jaar waarin we de wereldwijde emissiecurve buigen. “We gaan druk uitoefenen op de machthebbers, we gaan ervoor zorgen dat zij in actie komen en hun verantwoordelijkheid nemen.