Greta Thunberg gaat naar Amerika zeilen Annemieke van Dongen

29 juli 2019

12u59

Bron: AD.nl 8 buitenland De jonge klimaatactiviste Greta Thunberg (16) reist in augustus per zeilboot naar Amerika. Omdat ze weigert te vliegen, is de ouderwetse manier – per boot – voor haar de enige optie om de Atlantische oceaan over te steken.

In de VS wil ze demonstraties bijwonen en een klimaattop van de Verenigde Naties in New York bezoeken. Eerder maakte het ‘klimaatmeisje’ al bekend dat ze komend schooljaar een sabbatical neemt om fulltime actie te kunnen voeren.

Sinds augustus demonstreert ze elke vrijdag voor het Zweedse Parlement. Haar schoolstaking voor het klimaat kreeg navolging in meer dan 150 landen. Per trein reisde Thunberg onder andere naar de klimaattop in Polen en het World Economic Forum in Zwitserland om haar boodschap te verspreiden.

En nu reist ze dus verder over het water, in een snelle zeilboot die nul broeikasgassen uitstoot. De Malizia II is uitgerust met zonnepanelen en onderwaterturbines die elektriciteit genereren. Greta reist niet alleen. Haar vader Svante reist mee, net als filmmaker Nathan Grossman die haar reis zal vastleggen in een documentaire. Aan boord is verder een professioneel zeilteam. Dat verwacht zo'n twee weken over de oversteek te doen. Half augustus vertrekt de Malizia II vanuit Engeland zonder tussenstops naar New York.



Lees door onder de tweet.

Good news!

I’ll be joining the UN Climate Action Summit in New York, COP25 in Santiago and other events along the way.

I’ve been offered a ride on the 60ft racing boat Malizia II. We’ll be sailing across the Atlantic Ocean from the UK to NYC in mid August.#UniteBehindTheScience pic.twitter.com/9OH6mOEDce Greta Thunberg(@ GretaThunberg) link

Greta is ook van plan om Canada en Mexico te bezoeken. In december wil ze de jaarlijkse klimaatconferentie (COP25) van de Verenigde Naties in Chili bijwonen. De tijd om actie te ondernemen tegen klimaatverandering raakt snel op, verklaart ze.

“Daarom heb ik besloten deze trip nu te maken. Afgelopen jaren hebben miljoenen jongeren hun stem laten horen om wereldleiders bewust te maken van het noodgeval dat klimaatverandering is. De klimaatconferenties in New York en Santiago zullen aantonen of ze hebben geluisterd”, klinkt het.