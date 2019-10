Greta Thunberg en Donald Trump kandidaten Nobelprijs voor de Vrede ttr

05 oktober 2019

06u14

Bron: belga 0 Er zijn 301 kandidaten genomineerd voor de Nobelprijs voor de vrede, onder wie de Amerikaanse president Donald Trump en de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. Ook de Nobelprijs voor de Literatuur krijgt dit jaar bijzonder veel aandacht. Er worden op 10 oktober namelijk twee Nobelprijzen voor de Literatuur bekendgemaakt: die voor het jaar 2018 én die voor het jaar 2019. Een en ander heeft te maken met de beslissing van de Zweedse academie om vorig jaar geen prijs uit te reiken wegens het schandaal rond Jean-Claude Arnault . Hij werd beschuldigd van ongewenst seksueel gedrag en is daar intussen voor veroordeeld.

Arnault, de echtgenoot van academielid Katarine Frostenson, werd in december veroordeeld voor twee verkrachtingen en verloor eerder dit jaar het beroep dat hij daartegen had ingediend. Daarnaast had de Zweedse Academie zowel Arnault als Fronstenson verweten dat ze de Nobelprijswinnaar vroegtijdig hadden verklapt, en daarmee hun beroepsgeheim hadden geschonden. Door het geschil werd in 2018 geen Nobelprijs voor de Literatuur uitgereikt. Frostenson verliet de academie begin dit jaar.

Sindsdien heeft de Zweedse Academie een aantal nieuwe leden gekregen en is de literaire jury vernieuwd om het publieke vertrouwen te herstellen. De Nobelprijs voor Literatuur wordt de komende twee jaar door een nieuwe commissie toegekend. In die commissie zullen vijf mensen uit de Zweedse Academie plaatsnemen, aangevuld met vijf externe deskundigen. Het gaat hierbij om een tijdelijke oplossing, zo maakte de Zweedse Academie eind vorig jaar bekend.

Kandidaten

De academie laat voorts weten dat er dit jaar 301 kandidaten zijn voor de Nobelprijs voor de Vrede. Het gaat om 223 personen en 78 organisaties. De bekendste zijn dus Trump en Thunberg, maar ook bijvoorbeeld de jonge vredesactivisten Hajer Sharief uit Libië, de Somalisch-Canadese Ilwad Elman en Nathan Law Kwun-chung uit Hongkong worden vaak genoemd. Genomineerde organisaties zijn onder meer Reporters zonder Grenzen en de Control Arms Coalition.

De prijzen worden traditioneel uitgereikt in de Zweedse hoofdstad Stockholm op 10 december, de verjaardag van de dood van Alfred Nobel. Hij is de uitvinder van het dynamiet en eveneens de bezieler van de Nobelprijzen.

Met een beetje verbeelding kan één Belg zich dit jaar alvast Nobelprijswinnaar Literatuur noemen: Bart Moeyaert won in april de Astrid Lindgren Memorial Award, ook wel de "Nobelprijs voor Jeugdliteratuur" genoemd. De schrijver won daarmee bijna 480.000 euro.