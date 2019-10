Greta Thunberg en Divina Maloum winnen Internationale Kindervredesprijs PVZ

04 oktober 2019

12u43

Bron: Belga 0 De internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights heeft vandaag de Internationale Kindervredesprijs toegekend aan de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (16) en Divina Maloum (14) uit Kameroen. De prijs wordt op 20 november in Den Haag uitgereikt ter gelegenheid van wereldkinderdag. D e twee winnaars werden geselecteerd uit 137 kandidaten uit 56 landen.

Divina Maloum richtte in Kameroen Children for Peace (C4P) op om te voorkomen dat kinderen worden gerekruteerd voor gewapende groepen in Kameroen. Het land is sinds 2014 het doelwit van terroristische aanslagen. Het netwerk van C4P beslaat ondertussen ongeveer 100 kinderen over heel Kameroen. "Het stelt hen in staat om de veranderingen te bevorderen en moedigt hen aan om deel te nemen aan vredesinitiatieven in hun gemeenschap. Ze heeft een intercommunautair vredeskamp voor kinderen georganiseerd, vredesclubs in moskeeën opgericht en samen met andere kinderen een verklaring tegen gewelddadig extremisme opgesteld", zegt KidsRights.

Greta Thunberg is volgens de organisatie een rolmodel voor internationaal klimaatactivisme van jongeren. In de zomer van 2018 staakte ze elke week voor het klimaat aan het Zweedse parlement. Sindsdien is Thunberg het gezicht geworden van een internationale beweging voor het klimaat.

De Internationale Kindervredesprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een kind dat zich op dappere wijze inzet voor kinderrechten. De Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu is al tien jaar de officiële peetvader van de prijs. "Ik heb grote bewondering voor jullie. Jullie krachtige boodschap wordt versterkt door de energie van jullie jeugd en jullie onwrikbare overtuiging dat kinderen het vermogen, zo niet de plicht hebben om hun eigen toekomst te verbeteren", reageerde hij.