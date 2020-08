Greta Thunberg en Anuna De Wever ontmoeten Angela Merkel: volg hier straks persconferentie LH

20 augustus 2020

12u39

Bron: Belga 1 De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft donderdag de Zweedse activiste Greta Thunberg ontvangen, die met haar wekelijkse schoolstakingen, die exact twee jaar geleden van start gingen, een internationale jongerenbeweging op gang bracht. Ze bespraken hoe de klimaatverandering kon afgezwakt worden. Thunberg is in het gezelschap van andere leden van de beweging Fridays for Future, onder wie onze landgenoten Anuna De Wever en Adelaide Charlier, en de Duitse Luisa Neubauer.

Volgens de woordvoerder van Merkel, Steffen Seibert, gaat het om een "informele gedachtewisseling" over klimaatkwesties van nationaal en internationaal belang. Duitsland is op dit moment voorzitter van de Europese Unie. Klimaatbeleid staat centraal in dat voorzitterschap.

Maar dat weerhield de activisten niet om in de aanloop naar de ontmoeting "de politieke passiviteit" in de klimaatcrisis aan te klagen in een commentaarstuk donderdag in de krant The Guardian. De activisten zouden Merkel naar verwachting ook een open brief overhandigen die ondertekend is door 125.000 personen. Daarin wordt gevraagd om meer actie van de Europese leiders, waaronder een stopzetting van investeringen en subsidies in fossiele brandstoffen.

Greta Thunberg begon dus exact twee jaar geleden, op 20 augustus 2018, aan haar eerste "schoolstaking voor het klimaat". Ze groeide nadien uit tot het uithangbord van de roep om radicale actie tegen de klimaatverandering. Het magazine Time riep haar in 2019 uit tot Persoon van het Jaar - vier jaar na Merkel.

Merkel zelf zou de pers na afloop van de ontmoeting niet te woord staan. De activisten daarentegen geven straks om 13u30 wel nog een persconferentie. De kans is klein dat ze tevreden zullen zijn met Merkels pragmatisme inzake het klimaat.

Duitsland sluit zich aan bij het voorstel van de Europese Commissie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 50 tot 55 procent tegenover de uitstoot in 1990. Maar de klimaatactivisten menen dat zelfs die ambitieuzere doelstelling onvoldoende is. De activisten buisden ook het Duitse plan om steenkool uit te faseren tegen 2038.