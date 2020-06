Greta Thunberg: “De wereld heeft een sociaal kantelpunt bereikt” JTO

20 juni 2020

14u15

Bron: Belga De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg toont begrip voor de gevolgen van de coronapandemie op de internationale klimaatbeweging. "Een crisis is een crisis, en in een crisis moet iedereen een paar stappen terug doen en handelen in het belang van de samenleving en onze medemens", klonk het op een Zweedse radiozender.

Vanwege de coronapandemie hebben er maandenlang geen grote klimaatprotesten op straat kunnen plaatsvinden. “Tijdens de coronacrisis heeft de mensheid plotseling gehandeld zoals het had moeten doen”, zei de 17-jarige Thunberg. “Er zijn internationale crisistoppen bijeengeroepen, er zijn immense crisispakketten aangenomen. Mensen veranderden hun gedrag en gewoontes fundamenteel, de media rapporteerden uitsluitend over corona en politici werkten samen in het belang van iedereen”, klonk het. “Dit crisismanagement opent een compleet nieuwe dimensie.”

Volgens Thunberg heeft de wereld nu een “sociaal kantelpunt” bereikt, verwijzend naar de Black Lives Matter-beweging en de klimaatprotesten. “We kunnen niet wegkijken van wat onze samenleving zo lang heeft genegeerd, of het nu gaat om gelijkheid, rechtvaardigheid of duurzame ontwikkeling”, zei ze ook nog in een interview uitgezonden op BBC News.