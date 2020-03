Greta Thunberg: “Coronavirus bewijst dat wereld ‘snel kan reageren' op crisis” kv

24 maart 2020

17u30

Bron: Reuters 20 De uitgebreide economische en sociale verschuivingen die nu wereldwijd ingevoerd worden om de coronaviruspandemie in te dijken, tonen volgens klimaatactiviste Greta Thunberg aan dat snelle interventies die nodig zijn om de klimaatopwarming aan te pakken, eveneens mogelijk zijn.

Wereldwijd sluiten de autoriteiten bedrijven, scholen en andere instanties, verbieden ze bijeenkomsten en reizen en worden er grootschalige financiële reddingsacties op poten gezet om de economie draaiende te houden.

“Het coronavirus is een vreselijke zaak... Er is niets positiefs aan”, vertelde de Zweedse tiener tijdens een online-interview met de Thomson Reuters Foundation. “Maar het bewijst ook één ding: dat we, zodra we ons in een crisis bevinden, snel kunnen handelen”, aldus Thunberg. “Hoewel het op een andere manier moet dan hoe we in dit geval hebben gehandeld, kunnen we snel optreden en een crisis zoals een crisis behandelen.”



De crisis dwingt klimaatactivisten om hun acties voorlopig digitaal te voeren met de Twitter-hashtag #ClimateStrikeOnline. De viruscrisis “betekent niet dat we het activisme compleet moeten laten varen”, voegde ze eraan toe. “We kunnen het online en thuis doen. We moeten gewoon creatief zijn en nieuwe manieren vinden.”

Thunberg dringt er bij jonge klimaatactivisten - waarvan velen nu thuiszitten aangezien de scholen gesloten zijn - om anderen doorheen de Covid-19-pandemie te helpen en hun activisme op een veilige manier voort te zetten. “Eerst en vooral moeten we helpen op elke mogelijke manier en de maatschappij en mensen in nood steunen”, zegt ze. “We vragen aan iedereen om naar de experts en de wetenschap te luisteren en dat moeten we in dit geval ook doen.”