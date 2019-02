Greta Thunberg, Anuna De Wever en Kyra Gantois betogen in Parijs voor het klimaat bvb

22 februari 2019

14u43

Bron: Belga 0 Na haar deelname aan de klimaatbetoging in Brussel is de jonge Zweedse bezielster Greta Thunberg vandaag in Parijs aangekomen om de Franse jongeren te inspireren, die tot dusver niet massaal op straat kwamen. Op een foto op de website van de krant Le Monde is ze op de Place de la République te zien, met de Belgische klimaatactivisten Anuna De Wever en Kyra Gantois aan haar zijde.

De Zweedse adolescente gaf op het zonovergoten plein een korte persconferentie voor tientallen journalisten, in aanwezigheid van de Franse actrice Juliette Binoche en omringd door een 200-tal jongeren.

"Ik had nooit gedacht dat het zo groot zou worden en vind het ongelooflijk", antwoordde ze aan een journalist die haar vroeg of ze zes maanden geleden zo'n grote beweging voor ogen had. "Wij, de kinderen, zouden dit niet moeten doen. Ik zou willen dat de volwassenen hun verantwoordelijkheid nemen", zei ze.



Doorheen Europa zijn vandaag nog tientallen betogingen gepland volgens de website 'Fridays for future'. Van Düsseldorf over Barcelona en Firenze tot Malmö werden leerlingen en studenten opgeroepen zich aan te sluiten bij de beweging die in augustus 2018 begon toen Greta Thunberg besliste elke vrijdag te spijbelen voor het klimaat.

Op 15 maart, zo hoopt het meisje, wordt op haar initiatief een wereldwijde "staking voor het klimaat" gehouden. In Frankrijk was de opkomst voor het klimaat tot dusver bescheiden: op 15 februari betoogden slechts 200 jongeren voor het ministerie van Ecologische Transitie in Parijs.

