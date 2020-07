Grenzen VS met Canada en Mexico blijven zeker tot 20 augustus gesloten IB

17 juli 2020

06u12

Bron: Belga 0 De gemeenschappelijke grens tussen de Verenigde Staten en Canada blijft nog zeker tot 20 augustus gesloten en ook de grens tussen de VS en Mexico blijft minstens tot die datum op slot. Dat hebben de Amerikaanse ambassades in beide landen bekendgemaakt.

Ook de Canadese premier Justin Trudeau twitterde dat er een overeenkomst werd bereikt over de verlenging van de maatregel.

De sluiting van de grenzen geldt voor niet-essentiële verplaatsingen.

Transport van goederen en handelswaar is wel toegestaan en ook voor verplaatsingen voor het werk wordt een uitzondering gemaakt.

De Verenigde Staten zijn wereldwijd het land dat in absolute termen het zwaarst getroffen is door het coronavirus, zowel wat betreft het totale aantal besmettingen als wat betreft sterfgevallen. Bovendien blijkt uit prognoses van epidemiologische modellen dat de situatie wellicht nog zal verslechteren. En ook in Mexico houdt het virus lelijk huis.

De sluiting van de grenzen tussen de VS en Canada, de langste ter wereld, en tussen de VS en Mexico is van kracht sinds 21 maart. De maatregel werd al driemaal verlengd.