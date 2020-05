Grenzen VS met Canada en Mexico blijven grotendeels dicht tot 21 juni IB

20 mei 2020

04u10

De grenzen van de VS met Canada en Mexico blijven nog zeker een maand dicht voor reizigers zonder een dringende reden.

De Canadese premier Justin Trudeau meldde eerder op de dag dat verkeer nog 30 dagen in beide richtingen uitsluitend is toegestaan voor commerciële doeleinden of voor mensen die een andere dringende reden hebben. De regering in Mexico bevestigde de maatregel later ook.

De regeringen van de landen hebben hiertoe besloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landen willen vooral voorkomen dat toeristen en dagjesmensen de grens oversteken. De maatregelen werden in maart ingevoerd en in april verlengd tot 21 mei. Ze worden nu weer verlengd tot 21 juni.

Snelle deportatie

De VS maakten ook bekend dat de maatregelen vanwege de coronapandemie om migranten aan de grenzen te weren worden verlengd. Ook de snelle deportatie van vreemdelingen die worden opgepakt bij het oversteken van de grens wordt volgens de noodmaatregel met 30 dagen verlengd.

De restricties voor de grens werden afgekondigd in maart en verlengd in april. Ze zijn voor onbepaalde tijd verlengd, maar de Amerikaanse gezondheidsinstanties beoordelen de maatregelen iedere 30 dagen.