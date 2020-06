Grenzen gaan open op 15 juni, dit zijn jouw opties per vakantieland

De kogel is door de kerk: die langverwachte zomervakantie kunnen we - desgewenst - in het buitenland vieren. Vanaf 15 juni zal ons land immers de grenzen weer openen voor wie reist binnen de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de andere vier Schengenlanden (Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein) inbegrepen. Maar elk land beslist wel individueel over de opening van de grenzen én over de voorwaarden waaraan je moet voldoen om het land binnen te komen. Het is dus ook aangewezen om de website van Buitenlandse Zaken te checken. De voorwaarden voor reizen buiten Europa zullen bepaald worden in het licht van de evolutie van de gesprekken op Europees niveau, meldde premier Wilmès. Wij hebben alvast alle vakantiemogelijkheden én voorwaarden per land in een handig overzicht gegoten. Laat die vakantie maar beginnen!