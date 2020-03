Grenzeloze liefde in coronatijden: hoogbejaard duo heeft elke dag date aan Deens-Duitse grens kv

31 maart 2020

18u47

Bron: Deutsche Welle, Der Nordschleswiger 3 De 85-jarige Inga Rasmussen uit Denemarken en de 89-jarige Karsten Tüchsen Hansen uit Duitsland zijn al een jaar onafscheidelijk, al zijn ze volgens Rasmussen maar gewoon vrienden. Ook al wonen ze allebei in een ander land, de huidige corona-epidemie houdt hen niet uit elkaar. Elke dag spreekt het stel af aan de Deens-Duitse grens nabij het Duitse stadje Aventoft.

Twee weken geleden werd de Deens-Duitse grens gesloten om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Erg vervelend voor Inga en Karsten, die sinds 13 maart vorig jaar elke dag samen hebben doorgebracht. “Het is jammer, maar we kunnen er niets aan doen”, zegt Rasmussen. “Ik ben anders altijd bij Karsten”, vertelt ze. “Als je alleen bent, gaat de tijd erg traag voorbij.”

Het duo spreekt elkaar nu vaak via de telefoon en elke dag proberen ze elkaar te ontmoeten aan de grens. Daar lunchen ze samen of genieten ze van koffie, koekjes of Geele Köm (een populaire lokale sterke drank), en dat alles op een veilige afstand van elkaar. “Ik drink alleen maar koffie. Ik moet immers nog met de auto rijden”, zegt Rasmussen. “Schol, op de liefde”, zegt Hansen terwijl hij en Rasmussen klinken. Normaal gezien zouden ze elkaar omhelzen, zoenen en knuffelen, maar nu moeten ze afstand houden. Ze zitten elke aan de andere kant van de rood-witte bareel op stoeltjes die ze zelf hebben meegebracht. Hansen rijdt elke dag 60 kilometer met zijn e-bike naar hun dagelijkse afspraak, Rasmussen neemt de wagen.

Toekomstplannen

Rasmussen en Hansen verloren beiden hun vorige partners en ontmoetten elkaar twee jaar geleden aan een aardappel- en aardbeienkraampje. Kort nadien vroeg hij haar uit en ondertussen noemen ze elkaar ‘schatzi’, al zijn ze “gewoon vrienden”, zegt Rasmussen, die zelf drie dochters heeft.

Het stel hoopt elkaar tegen Pasen weer echt te kunnen bezoeken en smeedt ook plannen voor de toekomst: wanneer de beperkingen worden opgeheven, hopen ze weer te kunnen gaan reizen. Tot nu toe zijn ze al naar de Moezelstreek en de Donauregio gereisd en er was een nieuwe reis gepland, “maar nu blijven we liever thuis”, aldus Rasmussen.

Ondertussen zijn Rasmussen en Hansen lokale beroemdheden, dankzij burgemeester Henrik Frandsen van het Deense Tonder, die hen ontmoette tijdens een fietstochtje en een foto van het duo op Facebook postte.



