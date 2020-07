Grensovergangen tussen Portugal en Spanje heropend AW

01 juli 2020

14u33

Bron: Belga 0 De grensovergangen tussen Spanje en Portugal zijn vandaag opnieuw geopend. Portugal had op 16 maart beslist de grenzen met de enige buur te sluiten vanwege het coronavirus dat in Spanje welig tierde.

Portugal is een van de landen die het meest gespaard bleven van Covid-19, met 1.576 doden en 42.141 bevestigde gevallen. Spanje daarentegen is een van de meest getroffen Europese landen, met 28.355 doden en vijf keer zoveel besmettingen.



Toch verspreidt het virus zich ook snel in Portugal: vandaag nog moesten de autoriteiten 700.000 inwoners van de voorsteden ten noorden van Lissabon opnieuw in lockdown plaatsen.

De heropening van de grenzen ging gepaard met ceremonieën, waar ook de Spaanse koning Felipe VI en de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa aan deelnamen, aan beide kanten van de grens. Ook de premiers van beide landen waren aanwezig.