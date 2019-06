Grenoble sluit zwembaden om rel over boerkini mvdb

27 juni 2019

10u42 132 Ondanks de zinderende hitte in Frankrijk heeft de zuidoostelijke stad Grenoble twee zwembaden gesloten. Die beslissing kwam er vanwege een rel over het dragen van een boerkini, zo heeft de burgemeester meegedeeld.

Op initiatief van de groepering Alliance Citoyenne wilde zondag een aantal moslima's in boerkini een duik nemen in de openbare baden. Dat terwijl het stadsbestuur de religieuze badkledij heeft verboden. Tien moslima's in boerkini en zo’n twintig medestanders trokken naar het openluchtzwembad Jean Bron, waar ze te water gingen. Volgens een van de moslima's werden ze achteraf door de politie beboet.



De badmeesters vroegen de burgemeester daarop om de zwembaden te sluiten. Ze kunnen de veiligheid van de badgasten niet garanderen als ze zich ook moeten bezighouden met de heisa die de boerkini's veroorzaken, stellen ze.



De moslimvrouwen en de mensenrechtenorganisatie vinden het verbod discriminerend en willen dat het stadsbestuur de regels aanpast. Voor veel mensen in Frankrijk is de boerkini echter een symbool van onderdrukking.

Lees ook: Opnieuw vrouwen in boerkini aangehouden op Franse stranden