Grenfell-slachtoffers woest op Brits politicus: “Bewoners hadden gezond verstand moeten gebruiken en aanwijzingen van hulpdiensten moeten negeren” ADN

05 november 2019

12u41

Bron: ANP 0 De fractieleider van de Conservatieven in het Britse Lagerhuis Jacob Rees-Mogg heeft zich de woede op de hals gehaald van slachtoffers en nabestaanden van de brand in het Grenfell-flatgebouw in Londen. Volgens Rees-Mogg hadden de bewoners nadat de brand was uitgebroken "hun gezond verstand moeten gebruiken".

Jacob Rees-Mogg blames Grenfell victims for not leaving building pic.twitter.com/sbQuMOoeT1 The Independent(@ Independent) link

"De bewoners hadden de aanwijzingen van de hulpdiensten om in hun appartement te blijven, moeten negeren. Als je gewoon negeert wat je verteld wordt en weggaat, ben je veel veiliger," aldus de parlementariër gisterenavond in een interview voor radiozender LBC.

Enkele uren nadat de storm van kritiek over zijn uitspraken was losgebarsten, bood hij zijn verontschuldigingen aan, meldt Sky News.



Eind vorige maand kwam een vernietigend rapport uit waaruit bleek dat de Londense brandweer ernstig tekort is geschoten bij de bestrijding van de brand in het gebouw in 2017. Bij het inferno in de 23 verdiepingen hoge woontoren vielen 71 doden en raakten 77 mensen gewond.