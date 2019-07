Gregory (73) rijdt zich met jeep vast in woestijn en slaagt erin om vier dagen te overleven LH

26 juli 2019

13u20

Bron: The Guardian 0 In de Amerikaanse staat Oregon heeft een 73-jarige man, die zich had vastgereden met zijn jeep, op miraculeuze wijze een zwerftocht van vier dagen door een uiterst afgelegen gebied overleefd. De uitgehongerde en uitgedroogde Gregory Randolph werd gered door een mountainbiker die hem bijna bewusteloos aantrof op een onverharde weg.

Volgens een adjunct van de lokale sheriff wou de zeventiger meer dan een week geleden het gebied verkennen en reed hij zich op 14 juli vast in een uitgedroogde kreek. Randolph wandelde vervolgens liefst veertien mijl (ongeveer 22,5 kilometer) met een van zijn honden in een poging om hulp te vinden. Hij was nauwelijks bij bewustzijn toen Tomas Quinones, een ervaren mountainbiker, hem vier dagen later, op 18 juli, vond.

Verbrand en uitgedroogd

Quinones had tijdens zijn lange mountainbiketocht nog niemand gezien tot hij iets of iemand zag liggen. Aanvankelijk dacht hij dat het om een dode koe ging. “Toen ik dichterbij kwam, besefte ik dat het om een man ging. Hij keek soms naar me, maar zijn ogen rolden bijna naar de achterkant van zijn hoofd. Toen besefte ik dat zijn toestand problematisch was.” Randolph was verbrand en uitgedroogd, kon niet praten of rechtop zitten en kon zelfs nauwelijks het water drinken dat Quinones hem aanbood.

De redder had zelf al twee dagen geen mobiele ontvangst meer gehad, dus drukte hij op de SOS-knop van zijn gps- apparaat dat hij altijd bij zich heeft voor noodgevallen. Hij zette meteen zijn tent op om de man tegen de brandende zon te beschermen terwijl ze wachtten.



Ondertussen dook ook de kleine shih tzu-hond van Randolph op. Meer dan een uur later kon de uitgehongerde en uitgedroogde man afgevoerd worden met een ambulance. Twee dagen later werd de jeep van de man teruggevonden. Randolphs tweede hond was er al die tijd gebleven en overleefde er op het schaarse water uit een moederpoel.

Randolph bracht verschillende nachten in een ziekenhuis door, maar is intussen thuis en volop herstellende, net als zijn hondjes. Zijn redder ontdekte pas later dat een zes uur durende rit naar de meest nabijgelegen camping nodig zou geweest zijn als hij zijn gps-apparaat niet ter beschikking had.