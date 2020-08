Exclusief voor abonnees

Greet De Keyser: “Van de leider van de zogenaamde ‘vrije wereld’ verwacht ik een andere houding”

Greet De Keyser

03 augustus 2020

Het is nu zes maanden geleden dat we onder de voet gelopen werden door het coronavirus. Het is dus niet nieuw en normaal al evenmin. Maar het overheerst uw en mijn leven, of we het nu willen of niet. Elke dag is het 'headline news', niet alleen in België, maar ook in de VS. Van een hoopvolle situatie in juni, waar overal het aantal besmettingen en hospitalisaties daalden, zit de VS weer helemaal in een noodsituatie.