Greet De Keyser toont ongebruikt perslokaal van het Witte Huis: “Dient nu vooral om de camera’s droog te houden” KV

31 januari 2020

19u43 3 Toen president Trump in januari 2017 aan het roer kwam te staan, maakte hij niet alleen komaf met het beleid van zijn voorganger, maar ook met de etiquette, stijl en aanpak waarvoor Barack Obama gekend stond. Trump bombardeerde Twitter tot zijn geprefereerd communicatiekanaal. Al snel bleek dat de president geen kritiek duldt en hij profileerde zich als een bullebak die critici op Twitter en tijdens persconferenties uitfoetert . Zijn uitspraken en aparte stijl blijven de hele wereld tot op de dag van vandaag verbazen. Amerikakenner Greet De Keyser geeft ons een inkijkje in de briefingroom van het Witte Huis, die onder Trump in onbruik is geraakt.

Bescheidenheid is Trump volledig vreemd: hij is een zelfverklaard “stabiel genie” en maakt van elke gelegenheid gebruik om op te scheppen over zijn capaciteiten en verwezenlijkingen, al moet dat vaak ook met een korreltje zout genomen worden.

Voor wie hem niet ligt, verzint hij de gekste bijnamen, vooral voor zijn Democratische tegenstanders: Hillary Clinton is Crooked Hillary, Bernie Sanders krijgt de bijnaam Crazy Bernie, Adam Schiff, de Democratische leider van het impeachmentproces tegen Trump is Shifty Schiff en naar Joe Biden verwijst hij steevast als Sleepy Joe.



De media moeten het van meet af aan ontgelden. De president kan de kritische berichtgeving over zijn aanpak en beleid niet pruimen en cancelt de dagelijks persbriefings in het Witte Huis om zo zelf meer controle te krijgen over de berichtgeving. Dat doet hij grotendeels via Twitter: de president heeft bijna 72 miljoen twittervolgers en met hen deelt hij meermaals per dag zijn blijdschap, woede en frustratie.

Al meer dan drie jaar voert Trump zijn eigen kruistocht tegen de media. Hij noemt kritische berichten steevast fake news en beschuldigt de pers van het verspreiden van leugens. Enkel Fox News, de conservatieve nieuwszender die meestal erg aardig is voor de president, blijft buiten schot, met uitzondering van enkele nieuwsankers die het wagen om zich kritisch over hem uit te spreken: ook zij krijgen op Twitter de volle laag.

Ook op politiek vlak zorgt zijn houding al wel eens voor problemen. Speciaal aanklager Robert Mueller startte kort na de aanstelling van de president een onderzoek naar eventuele banden tussen de Trump-campagne en Rusland. Het onderzoek leidde niet tot een formele beschuldiging, maar volgens Mueller betekent dat niet dat de president niets mispeuterd had.

Terwijl Trumps populariteit bij zijn Republikeinse achterban stabiel blijft, neemt de afkeer voor de president aan Democratische zijde over de jaren heen alleen maar toe en ervan overtuigd dat hij zich schuldig maakt aan wangedrag, starten de Democraten in 2019 een impeachmentprocedure op tegen de president. Het proces dat momenteel in de Amerikaanse senaat wordt gevoerd, draait rond de vraag of Trump aan machtsmisbruik deed toen hij militair hulpgeld aan Oekraïne wilde inhouden tot Kiev zou instemmen met een onderzoek naar zijn Democratische tegenstander Joe Biden. Daarnaast wordt de president ook beschuldigd van belemmering van het Congres. Hoogstwaarschijnlijk zal Trump echter vrijgesproken worden, aangezien de Republikeinen het in de Senaat voor het zeggen hebben.