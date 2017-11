Greet De Keyser terug naar plek van aanslag 17u25

In Manhattan, in New York, is de plek waar de aanslag eergisteren gebeurde weer vrijgegeven. VTM NIEUWS-correspondent in de VS Greet De Keyser keert terug naar waar het allemaal gebeurde. Aan een monument voor fietsers liggen nu bloemen en de beschadigde bomen herinneren aan de gruwel die er werd aangericht.