Greet De Keyser over Trumps buitenlandbeleid: “Niet zijn sterkste punt om herverkozen te worden” kv

30 januari 2020

19u45 0 ‘America First’. Dat was een van verkiezingsbeloften waarmee Donald Trump in 2016 de kiezers wist te overtuigen. Hij brak volledig met de stijl en aanpak van zijn voorganger Barack Obama. Amerika-correspendente Greet De Keyser evalueert Trumps buitenlandbeleid.

Trump beloofde werk te maken van de denuclearisering van Noord-Korea en was de eerste Amerikaanse president die ooit voet zette op Noord-Koreaanse bodem. Hij en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un verklaarden elkaar aanvankelijk openlijk de liefde, maar die is ondertussen weer bekoeld. Ondanks drie ontmoetingen tussen de twee leiders komt er geen nucleair ontwapeningsakkoord en beide landen leven weer op gespannen voet. Trump gaf Kim de bijnaam ‘Raketman’ en dat kunnen de Noord-Koreanen niet pruimen. In een reactie verwezen ze naar Trump als een “seniele oude man”. In eigen land wordt Trump wel geprezen omdat hij erin geslaagd is de oorlogsdreiging vanuit Noord-Korea voorlopig in de kiem te smoren, vertelt Greet De Keyser.

“Dat eigengereide buitenlandse beleid, dat eigenlijk haaks staat op wat Obama deed, komt doordat president Trump als zwaartepunt van zijn politiek ‘America First’ heeft genomen en dat dreigt Amerika in elk geval in een soort van isolatie te brengen”, aldus De Keyser.

Het nucleaire akkoord met Iran dat zijn voorganger Barack Obama afsloot, was volgens Trump ontoereikend. Ondanks protest en bemiddelingsinspanningen van verscheidene VN-bondgenoten, trekt hij de VS in 2018 terug uit de overeenkomst. Sindsdien lopen de spanningen tussen de VS en Iran alsmaar hoger op. Begin januari doodden de VS de Iraanse generaal Qassem Soleimani bij een droneaanval in Irak. Dat gebeurde in opdracht van Trump, die daarvoor in eigen land echter de wind van voren kreeg, omdat hij de beslissing niet vooraf had afgetoetst bij de ‘Gang of Eight’, een groep van acht leiders in het Congres die normaal gezien voor dergelijke zaken wordt geraadpleegd.

Iran voerde een tegenaanval uit op de Amerikaanse troepen in Irak. Aanvankelijk zei Trump dat er geen gewonden gevallen waren, maar later gaf het Pentagon toe dat er toch 34 gewonden waren. Dat aantal werd vervolgens bijgesteld naar 50. Dat de president hier aanvankelijk over loog, wordt hem door in legermiddens wel kwalijk genomen.

Maar Trumps harde, meedogenloze beleid van Trump aangaande Iran - de aartsvijand van de Verenigde Staten - geniet wel steun onder de bevolking, vertelt De Keyser.

In Syrië slagen Amerikaanse elitetroepen er in oktober 2019 in om IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi om het leven te brengen. Dat is alvast een pluim op zijn hoed, maar in het oorlogsconflict in Syrië staan de VS en Rusland lijnrecht tegenover elkaar. Nochtans wilde Trump absoluut de banden met Rusland aanhalen. De bewijzen dat Rusland zich in 2016 gemengd heeft in de verkiezingen om hem aan zijn overwinning te helpen, legt hij naast zich neer en hij neemt Poetin op zijn woord wanneer die de feiten volmondig ontkent.

“Algemeen genomen is Trumps buitenlandbeleid lang niet zijn sterkste punt om herverkozen te worden”, stelt Greet De Keyser.