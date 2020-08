Exclusief voor abonnees

Greet De Keyser in VS. “Vonken gegarandeerd: Kamala Harris is volgens aanhangers dé vrouw om Trump aan te vallen”

Greet De Keyser

13 augustus 2020

11u59

Eén ding is zeker over Kamala Harris, ze gaat nooit onopgemerkt voorbij. Ze is niet op haar mond gevallen en dat heeft ook Joe Biden mogen ondervinden. Een jaar geleden leerde het hele land haar kennen als presidentskandidate. Tijdens de debatten was zij het die Biden voortdurend aanviel. Sommigen zeiden: 'What a loudmouth' (Wat een grote mond), anderen waren opgelucht dat er eindelijk een vrouw op het podium stond die zwaar durfde uit te halen.