Greet De Keyser in VS. Enige spijt, mijnheer de president?

BRIEF UIT DE VS

Greet De Keyser

05 oktober 2020

05u00

Corona is sinds donderdag ook een persoonlijk verhaal voor president Trump. Niet alleen hij, maar ook first lady Melania en al meer dan tien van zijn naaste medewerkers zijn besmet. De meesten zijn ook ziek. Ik vraag me echt af wat de president nu over zijn eigen beleid denkt, in zijn ziekenhuisbed. Zou hij nu niet een beetje spijt hebben van een aantal dingen, zoals het niet dragen van een mondmasker?