Greet De Keyser analyseert: wie zijn de winnaars en verliezers van Super Tuesday? TT

04 maart 2020

07u38 2 Wie mag zich de winnaar van Super Tuesday noemen, en voor wie was het een ontgoocheling? VTM NIEUWS-Amerikacorrespondente Greet De Keyser gaf in een extra nieuwsuitzending vanmorgen tekst en uitleg.

Voor Greet De Keyser is het duidelijk: “De tactiek die de gematigde kandidaten hebben gevoerd, met Klobuchar en Buttigieg die de handdoek in de ring hebben gegooid en Joe Biden een dag voor de verkiezingen hebben gesteund, dat heeft gewerkt. Er is een front gevormd rond de gematigde kandidaat Biden. Terwijl sommigen een paar dagen geleden dachten dat zijn campagne voorbij was.

Minder goed nieuws is er voor Bernie Sanders. Hij “doet het nog steeds goed bij de jonge kiezers, maar de Democraten blijken nu te kiezen voor iemand die het tegen Trump zou kunnen halen, veel eerder dan voor de ideologie en het gedachtegoed. Iedereen gaat ervan uit dat het toch nog altijd vrij conservatieve Amerika niet voor Sanders zal kiezen als het gaat tegen Trump, omdat hij zichzelf een ‘socialistisch democraat’ noemt. En ‘socialist’ is voor een meerderheid van de kiezers, en vooral de gematigde kiezer, en daar gaat het toch om, onverteerbaar.”

Michael Bloomberg, die als derde eindigt, is ondanks zijn zwakke prestatie nog niet van plan om op te geven. “Hij is vandaag in Florida, waar pas over twee weken wordt gestemd. Zijn campagne kijkt vooruit, maar wat duidelijk is dat het resultaat veel minder was dan verwacht, en dat men zich de volgende uren gaat beraden tot wanneer de man verder campagne kan voeren. Geld heeft hij genoeg, maar is dat ook het risico waard? Hij neemt zo ook stemmen af van Biden.”

