Greenpeace zet duurzame energie letterlijk en figuurlijk in de (gele) verf in Berlijn

Jolien Meremans

26 juni 2018

13u27

De activisten van de milieubeweging Greenpeace bewerkten uit protest een bekend Berlijns plein met 3500 liter gele verf. Ze protesteren tegen het gebruik van kolen en willen met de gele verf de aandacht vestigen op groene energie, zoals die van de zon. De organisatie gebruikte wel milieuvriendelijke en afwasbare verf.

De Berlijnse rotonde rond de Siegesäule (Overwinningzuil) zag er vandaag nét iets anders uit. Milieuactivisten van Greenpeace verfden het plein helemaal geel met 3500 liter verf. Van bovenaf moet de gele rotonde een zon voorstellen.

Met hun actie protesteert de milieubeweging tegen het gebruik van kolen. Ze pleit voor een samenleving die draait op duurzame energie, zoals zonne-energie.

Te langzaam

In de Bondsdag buigt een speciale commissie zich over de afschaffing van kolen als brandstof voor het opwekken van stroom. Volgens Greenpeace werkt de commissie veel te langzaam. Een probleem is dat in delen van het land veel mensen werken in de kolenwinning.

In de commissie zitten vertegenwoordigers van ondernemingen, vakbonden, milieubeschermers, wetenschappers en politici. Als ze het eens worden, moet er voor eind januari volgend jaar een plan liggen wanneer en hoe het land helemaal ophoudt met het stoken van kolen.

Lasst die Sonne rein 🌞 Aktivist*innen protestieren mit riesigem Sonnensymbol für konsequenten Klimaschutz. #Kohlekommission #Kohleausstieg pic.twitter.com/lRi3v0VYhK Greenpeace e.V.(@ greenpeace_de) link

Der Große Stern ist extrem rutschig. Eine Radfahrerin ist bereits gestürzt. Die Lehrerin steht unter Schock ist aber unverletzt. pic.twitter.com/xZZeHO6ZnE Jörn Hasselmann(@ Polizeihassel) link