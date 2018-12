Greenpeace vraagt aan Slovaakse ambassade vrijlating van Belgische activisten: “Het zijn helden, geen criminelen” SVM

03 december 2018

17u21

Bron: Belga 0 Zo'n dertig activisten van Greenpeace hebben aan de ambassade van Slovakije een protestactie gehouden tegen de opsluiting van drie Belgische milieuactivisten. In totaal werden afgelopen donderdag twaalf Greenpeace-militanten opgepakt bij een protestactie tegen een nieuwe steenkoolmijnsite in Slovakije.

De activisten beklommen tijdens hun protest een toren en hingen er een spandoek op om zo hun verzet te tonen tegen de komst van een nieuwe mijn in Nováky, in het centrum van het land. De twaalf werden opgepakt en riskeren een gevangenisstraf van vijf jaar. Een rechtbank wees gisteren het verzoek af om hen op borg vrij te laten, waardoor de militanten nog minstens een maand dreigen vast te zitten. Dan zal het onderzoek afgerond zijn en begint hun proces.

"Wij eisen de onmiddellijke vrijlating van onze activisten. Dit is een buitenproportionele maatregel, want ze hebben enkel een spandoek opgehangen. Het zijn geen criminelen, maar eerder helden", stelt Greenpeace-woordvoerster Sarah Jacobs.

Gesloten deur

De actievoerders wilden aan de ambassadeur van Slovakije een brief overhandigen waarin ze de onmiddellijke vrijlating eisen, maar de deur ging niet open. De brief belandde dus in de brievenbus. De Greenpeace-aanhangers hadden ook bordjes bij met een duidelijke boodschap. "Kool is de dreiging, niet het vredevolle activisme.”

Greenpeace nam intussen al formeel contact op met de Belgische ambassade in Wenen omdat er in Slovakije geen Belgische ambassade is.

