Greenpeace trekt aan alarmbel over ontbossing regenwoud in Brazilië JOBR

14 mei 2020

14u38

Bron: Belga 0 Milieuorganisatie Greenpeace waarschuwt donderdag in een nieuw rapport voor de voortdurende ontbossing van het regenwoud in Brazilië. “Het beleid van de Braziliaanse regering in combinatie met de wereldwijde handel in hout en vlees heeft nefaste gevolgen voor beschermde inheemse territoria in het Amazonegebied”, klinkt het.

Ituna Itatá, het gebied dat de milieuorganisatie onder de loep nam, was in 2019 het meest ontboste inheemse land in Brazilië. Ondanks zijn grondwettelijk beschermde status, wordt 94 procent van het gebied ingenomen door grote veebedrijven, houthakkers, mijnwerkers en landrovers.

Vee

Greenpeace stootte in het gebied op domeinen die illegaal waren gevestigd in inheems gebied en waar vee werd “witgewassen”. Frauduleus vee van onbekende illegale herkomst kreeg er een stempel mee en werd zo verkocht aan boerderijen die Marfrig en JBS, twee van ‘s werelds grootste rund- en lederhandelaren, bevoorraden.

Greenpeace ontdekte ook dat één enkel landgoed voor meer dan 3 miljoen dollar (2,78 miljoen euro) aan illegaal hout naar de VS en de EU had uitgevoerd. De leveringen werden gedekt met een kapvergunning die onwettig werd afgeleverd. Ook het Belgische bedrijf Vogel Import Export NV uit Antwerpen heeft 46 kubieke meter van dit illegale hout ingevoerd in 2017, zegt Greenpeace.

Uit officiële cijfers blijkt dat de ontbossing in het Amazonegebied in de eerste vier maanden van 2020 met 94% is toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Greenpeace

Uiteenvallen

Het uiteenvallen van de bossen in Ituna Itatá is veelzeggend voor de staat waarin inheemse territoria in Brazilië verkeren, zegt Greenpeace. Uit officiële cijfers blijkt dat de ontbossing in het Amazonegebied in de eerste vier maanden van 2020 met 94% is toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De ontbossing zal bovendien nog verergeren als het Braziliaanse congres een wetsvoorstel van president Bolsonaro goedkeurt. Die wet zou illegale landroof van Braziliaanse openbare gronden legaliseren. Ze legaliseert daarmee miljoenen hectaren openbaar land dat voor 2018 illegaal is bezet en gekapt.

Recordjaar

“We stevenen af op een nieuw recordjaar voor ontbossing en branden”, zegt Sebastien Snoeck van Greenpeace. ”Bolsonaro wilt het gaspedaal verder induwen, met als gevolg dat inheemse gebieden effectief uiteen zullen vallen en er nog meer woud in de as wordt gelegd voor vleesproductie. We moeten de dreiging van ontbossing op lange termijn afwenden, want een aanhoudende ontbossing heeft onomkeerbare klimaatchaos als gevolg”, aldus Snoeck.