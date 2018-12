Greenpeace-activisten terug in België na opsluiting in Slovakije: “Het ene moment zitten we grapjes te maken, het andere moment word je beschuldigd” TMA

De drie Belgische Greenpeace-activisten die in Slovakije in de cel zaten na een vreedzame actie tegen de komst van een steenkoolmijn zijn terug in België. In totaal zaten twaalf activisten van de milieuorganisatie zeven dagen lang vast in het Oost-Europese land. Ze riskeren een celstraf van vijf tot tien jaar.

De klimaatactivisten beklommen tijdens hun protest een toren en hingen er een spandoek op om hun verzet te tonen tegen de komst van een nieuwe mijn in Nováky, in het centrum van het land. "Dit had niemand verwacht. Het was surreëel. Het ene moment zitten we grapjes te maken en het andere moment word je beschuldigd. Je raakt na een tijdje ook gedesoriënteerd, het was een enorme slinger van emoties", vertelt activist Merijn Rykebusch.

Voor activiste Maud Waregne was het eveneens een rollercoaster, maar tegelijkertijd kwam er veel steun van Greenpeace en andere organisaties voor hun vrijlating. "Elke dag hoorden we dat we de volgende dag wel vrijgelaten zouden worden, maar het werd altijd verlengd. We hebben veel steun gevonden bij elkaar en bij alle mensen die voor ons hebben geprotesteerd. Zelfs op een zondag om 7 uur hoorden we bij het tribunaal in Slovakije buiten mensen schreeuwen", vertelt Waregne.

De activisten riskeren nog altijd een celstraf van vijf tot tien jaar. Het onderzoek voor hun proces loopt en de activisten zijn nu onder voorwaarden vrijgelaten. "Voor ons is het belangrijk dat dit ook de aandacht heeft gevestigd op democratische problemen en nog belangrijker de vrijheid van meningsuiting en het recht op vreedzame manifestatie", besluit Waregne.