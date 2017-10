Greenpeace-activisten steken vuurwerk af op site Franse kerncentrale 10u28

Bron: Belga 0 AFP Vuurwerk aan de kerncentrale van Cattenom. Activisten van milieuorganisatie Greenpeace zijn vanochtend de kerncentrale van Cattenom in het oosten van Frankrijk binnengedrongen. Op Twitter zeggen ze vuurwerk te hebben afgestoken aan het bad met gebruikte brandstof, een installatie die volgens Greenpeace niet voldoende is beschermd in de Franse kerncentrales. De militanten zijn opgepakt door de politie.

Volgens de kerncentrale, niet ver van de grens met Luxemburg, kwamen de mensen van Greenpeace niet in de "nucleaire zone". "Geen impact op de veiligheid van de installaties", klonk het.

In een video die Greenpeace Frankrijk op Twitter plaatste, is te zien hoe vuurwerk wordt afgevuurd naast gebouwen die lijken te behoren tot het complex. "Omstreeks 5.30 uur heeft een vijftiental activisten de site betreden", aldus Roger Spautz, belast met de nucleaire campagne voor Greenpeace Luxemburg. Ze passeerden twee veiligheidsbarrières en gingen te voet naar het gebouw met het bad met daarin de gebruikte brandstof, klonk het nog.

Nog volgens Spautz was het doel van de actie aandacht vestigen op de "kwetsbaarheid" van de gebouwen met zulke baden "die niet zijn beschermd, in tegenstelling tot de gebouwen met de reactoren". Frankrijk telt in totaal 63 zulke baden. Over de activisten die zijn opgepakt nadat ze de site waren binnengedrongen, "hebben we geen nieuws", aldus nog Spautz.

