Gratis openbaar vervoer om de luchtkwaliteit te verbeteren? Duitsland denkt erover na ADN

14 februari 2018

15u55

Bron: Belga 1 De Duitse regering denkt er ernstig over na om openbaar vervoer voor pendelaars - al dan niet tijdelijk - gratis te maken in bepaalde steden om er de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat heeft regeringswoordvoerder Steffen Seibert vandaag bevestigd.

De federale regering wil de mogelijkheid bespreken met de overheden van de zestien deelstaten en verschillende stadsbesturen. Duitsland heeft immers een uitbrander gekregen van de Europese Commissie over de luchtvervuiling in het land en er dreigen juridische stappen als bepaalde normen niet gerespecteerd worden. Duitsland is een van de EU-lidstaten die al jaren de normen voor fijnstofconcentratie en stikstofdioxide niet respecteren.

De vereniging van steden en lokale autoriteiten in Duitsland heeft bedenkingen bij het verrassende voorstel. "In het beste geval zou dit een project voor de toekomst kunnen zijn", stelt de directeur van de vereniging, Gerd Lansberg. Hij merkt op dat er meer voertuigen en personeel nodig zouden zijn en vraagt zich af bij wie de factuur daarvoor zal belanden. "De gemeenten en vervoersmaatschappijen kunnen hiervoor in elk geval niet betalen."