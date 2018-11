Gratis mobiele wasservice voor daklozen verovert de wereld Chris Klomp

06 november 2018

18u00

Bron: AD.nl 0 Een gratis mobiele wasservice voor daklozen met speciaal ontworpen wasvoertuigen begint wereldwijd aan te slaan. Het van oorsprong Australische initiatief heeft de interesse gewekt van meerdere steden. Volgens betrokkenen zorgt de service voor zelfrespect en waardigheid bij de daklozen.

Twee Australische jongens zagen vier jaar geleden een gat in de markt en bouwden een busje om tot een speciaal wasvoertuig, met een wasmachine en een droger aan boord. Met het busje reden ze naar parken en kerken om daklozen de gelegenheid te geven om hun kleren te kunnen wassen. De organisatie Orange Sky was geboren.



Volgens Lucas Patchett, mede-oprichter van Orange Sky, profiteren de daklozen die gebruik maken van de service niet alleen van een verbeterde hygiëne, maar geeft de service vooral ook een mentale opkikker. “Het wassen en drogen van kleren duurt zo een uur. In die tijd blijven de mensen meestal rondhangen en dan begint het gesprek’’, zegt Patchett tegen The Guardian. “Deze mensen worden 99% van de tijd genegeerd op straat. Hier hebben ze de mogelijkheid om weer meer in contact te komen met de maatschappij.’’

Hier hebben ze de mogelijkheid om weer meer in contact te komen met de maatschappij Lucas Patchett

Er zijn op dit moment rijden er 27 wasbusjes rond door heel Australië, de vrijwilligers op de busjes verzorgen ongeveer vijftien tot twintig wasjes per dag. Bovendien geven ze de daklozen ook nog de gelegenheid om zichzelf te douchen.

Mondiaal

Het initiatief is niet onopgemerkt gebleven. Soortgelijke projecten zijn door andere organisaties overgenomen in verschillende Amerikaanse staten, de Britse plaats Brighton en het Griekse Athene.

Orange Sky zelf is nu ook gevraagd om projecten op te starten in Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten, Singapore en enkele Britse steden. Volgens de Nieuw-Zeelandse minister Phil Twyford kan de service in zijn land er voor zorgen dat de daklozen weer wat meer zelfrespect en waardigheid kunnen ervaren.

Orange Sky werkt met vrijwilligers, maar is voor de ombouw van de busjes afhankelijk van donaties.