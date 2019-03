Gratis maandverband voor Engelse tieners Marlies van Leeuwen

14 maart 2019

12u33

Bron: AD.nl 0 Engeland gaat vanaf komend schooljaar gratis maandverband en tampons beschikbaar stellen aan middelbare scholieren. De maatregel moet zogeheten ‘menstruatiearmoede’ tegengaan.

De producten zijn beschikbaar voor meisjes op middelbare scholen en studenten in het hoger onderwijs, waarmee grofweg alle Engelse meisjes tussen de 11 en 18 jaar worden bereikt, schrijft CNN. 10 procent van hen heeft geen geld om artikelen als maandverband of tampons te kopen. Nog eens 15 procent worstelt met de kostenpost en 12 procent maakt zelf uit geldnood wel eens een alternatief van bijvoorbeeld toiletpapier, blijkt uit onderzoek van Plan International onder duizend vrouwen en meisjes in het Verenigd Koninkrijk uit december 2017.

Schande

In diezelfde maand protesteerden tweeduizend mensen in Londen als onderdeel van de FreePeriods-campagne, die werd gestart door tieneractiviste Amika George om menstruatiemateriaal gratis beschikbaar te krijgen voor middelbare scholieren. Politicus Dawn Butler, die zich inzet voor vrouwen en gelijke rechten, noemt het besluit van de overheid nu een ‘overwinning’ voor iedereen die zich heeft ingezet om menstruatiearmoede tegen te gaan. “Het is een schade dat zulke armoede bestaat in het zesde rijkste land ter wereld.”

Eerder besloot Schotland - het onderwijs in het Verenigd Koninkrijk verschilt van land tot land - tot een soortgelijke maatregel. Er is in de zomer van 2018 6 miljoen euro uitgetrokken om studenten van scholen, hogescholen en universiteiten gratis maandverband en tampons te geven.