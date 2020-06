Gratis coronatest voor alle 13 miljoen inwoners van Beieren AW

30 juni 2020

14u35

Bron: ANP 1 De Duitse deelstaat Beieren biedt alle ruim 13 miljoen inwoners een gratis coronatest aan. De rijke deelstaat trekt daar op jaarbasis ongeveer 200 miljoen euro voor uit, is vandaag door de regering besloten.

Op dit moment kunnen er dagelijks zo’n 20.000 mensen op corona worden gecontroleerd in Beieren. Die capaciteit wordt nog opgevoerd tot 30.000. De deelstaat neemt de kosten op zich, voor zover die niet onder de plichten van ziektekostenverzekeringen vallen.

"Sneller, kosteloos en voor iedereen", vatte minister-president Markus Söder het concept samen. Hij wees kritiek van de hand dat de operatie te duur is. Volgens hem mag op de veiligheid van de burgers niet worden bespaard. "Testen is preventie.”



In Beieren zijn ruim 48.000 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Bijna 2.600 mensen zijn er in de deelstaat aan overleden.