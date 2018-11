Gratis condooms op voorschrift in Frankrijk ADN

27 november 2018

16u33

Bron: ANP 0 Om de Fransen te beschermen tegen besmetting met hiv, het virus dat aids kan veroorzaken, heeft de Franse regering besloten gratis condooms te verstrekken op voorschrift. Dat heeft de minister van Volksgezondheid Agnès Buzyn vandaag bekendgemaakt op de zender France Inter.

Elke man en vrouw kan door deze maatregel naar de huisarts gaan en zich dit voorbehoedsmiddel laten voorschrijven. De ziektekostenverzekering betaalt, maar alleen voor een bepaald merk, dat goed is en voordelig. Deze moeten in een apotheek worden afgehaald, in doses van zes, twaalf of 24 stuks.

De nieuwe regeling wordt volgens het ministerie op 10 december van kracht. Behalve Franse artsen mogen ook vroedvrouwen voorschriften uitschrijven voor condooms. Minister Buzyn vertelde dat in Frankrijk jaarlijks zo'n 6.000 mensen hiv oplopen.