Grappenmaker riskeert 5 jaar gevangenisstraf nadat hij coronavirus fakete

11 februari 2020

15u04

Bron: BBC 0 Een grappenmaker die deed alsof hij het coronavirus had op een metro in Moskou, is gearresteerd. De man liet zichzelf vallen op de grond van de metro en imiteerde een soort beroerte.

In de beelden die zijn opgedoken van de ‘grap’ is te zien dat de andere reizigers de man onmiddellijk te hulp schieten. Wanneer hij begint te beven en mensen denken dat er iets serieus mis is, gaan ze op een veiligere afstand staan. Maar de man was helemaal niet ziek en het schouwspel bleek maar deel van een grap die gefilmd werd.

De verdachte werd later opgepakt door de Russische politie en vastgehouden op verdenking van crimineel hooliganisme. Hij riskeert nu vijf jaar celstraf.

Een Russische nieuwswebsite tweette de video en noemde het incident een “uit de hand gelopen grap”.

Когда пранк вышел из-под контроля!



В Москве задержали шутника, разыгравшего в метро приступ коронавируса. Полиция попросила Черемушкинский суд столицы арестовать молодого человека. pic.twitter.com/fmT17RUijQ ВЕСТИ(@ vesti_news) link

De politie is nog op zoek naar twee andere verdachten. “Medeplichtigen riepen over een gevaarlijke virale infectie, wat voor paniek zorgde bij andere passagiers”, klinkt het bij een woordvoerder van het ministerie van Justitie, Irina Volk.

Volgens de advocaat van de verdachte is de man in shock omdat hij niet verwacht had dat het een grote zaak zou worden.

In Rusland zijn er voorlopig twee bevestigde gevallen van het coronavirus. Minstens 144 mensen zitten in quarantaine.