Grappenmaakster stuurt foto bommenvest naar iedereen aan boord, passagiers geëvacueerd PVZ

15 juli 2019

13u37

Bron: TheSun 0 Passagiers op een vliegtuig van het Amerikaanse JetBlue werden zaterdag geëvacueerd nadat een grappenmaakster een foto van bommenvest had gestuurd naar iedereen aan boord, inclusief het cabinepersoneel.

De vrouw maakte vlak voor het opstijgen gebruik van de airdropfunctie op haar Iphone om de foto van de bommenvest met elke Iphone in de buurt te delen. Toen ook een steward de foto op zijn Iphone zag, verwittigde die onmiddellijk de piloot. Het vliegtuig werd teruggebracht naar de gate en de 150 passagiers werden geëvacueerd.

Toen alle passagiers in veiligheid waren gebracht, werd het vliegtuig doorzocht. De bagage werd opnieuw uitgeladen en met behulp van speurhonden werden alle bagagestukken gecontroleerd. Er bleek uiteindelijk geen gevaar te zijn.

Vier uur later kon het vliegtuig richting Tampa, Florida, opnieuw vertrekken. Wie de vrouw was, of waarom ze de foto verstuurde is niet duidelijk.