Grap Oekraïense president gaat viraal: “Als wereldleiders een whatsappgroep hadden” PVZ

22 september 2019

19u50

Bron: Latestly 26 De Oekraïense president Volodymyr Zelensky was voor zijn carrièreswitch een comedian. En dat zullen de Oekraïners geweten hebben. Op de YES Ukraine 201 9-conferentie toonde de president een grappig filmpje van een fictief gesprek tussen verschillende wereldleiders. De video waarin hij onder andere de draak steekt met grootmachten als China en Rusland of landen als Finland en Wit-Rusland, ging intussen viraal.

Een politieke conferentie mag ook wel eens ludiek zijn, moet president -en comedian- Zelensky gedacht hebben toen hij filmpje in elkaar stak waarin hij verschillende regeringsleider bespotte. In de grappige video laat hij zien hoe een groepschat eruit zou zien als die gevoerd zou worden door enkele excellenties. Op de beelden die intussen via sociale media verspreid worden, is te horen hoe het publiek het grapje wel kan smaken. Ook op Twitter gaan de beelden viraal.