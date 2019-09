Grap Oekraïense president gaat viraal: “Als wereldleiders een whatsappgroep hadden” PVZ

22 september 2019

19u50

Bron: Latestly 0 De Oekraïense president Volodymyr Zelensky was voor zijn carrièreswitch een comedian. En dat zullen de Oekraïners geweten hebben. Op de YES Ukraine 201 9-conferentie toonde de president een grappig filmpje van een fictief gesprek tussen verschillende wereldleiders. De video waarin hij onder andere de draak steekt met grootmachten als China en Rusland of landen als Finland en Wit-Rusland, ging intussen viraal.

Een politieke conferentie mag ook wel eens ludiek zijn, moet president -en comedian- Zelensky gedacht hebben toen hij filmpje in elkaar stak waarin hij verschillende regeringsleider bespotte. In de grappige video laat hij zien hoe een groepschat eruit zou zien als die gevoerd zou worden door enkele excellenties. Op de beelden die intussen via sociale media verspreid worden, is te horen hoe het publiek het grapje wel kan smaken. Ook op Twitter gaan de beelden viraal.

De video begint met enkele landen die elk in hun eigen taal de president groeten. Maar al snel volgt de eerste sneer naar de voormalige president: “Petro Poroshenko heeft de groep verlaten” staat er te lezen. Al snel volgt een mopje over Groot-Brittannië, al heeft Zelensky het over Engeland. De Britse macht reageert met wat gebrabbel, waarop een nieuw bericht van Engeland volgt: “Sorry. Dit is prins Harry. Oma wou schrijven dat ze blij is iedereen te zien”. Een verwijzing naar de leeftijd van de 93-jarige koningin Elizabeth waardoor ze minder goed op de hoogte is van de nieuwste technologie.

Ook Noord-Korea is voer voor spot, Kim Jung Un en co kondigen leuke ‘stickers’ aan, die kernraketten blijken te zijn, de VS zijn ‘not amused. Wanneer Oekraïne hen proficiat wenst voor de toegang tot internet, antwoordt Noord-Korea dat het gewoon vijf minuutjes in Zuid-Korea was geweest.

Uiteraard worden ook de Verenigde Staten bespot. “Je bent zo een mooie vrouw”, klinkt het, onmiddellijk gevolgd door “sorry, verkeerde chat”. Even later sturen ze een nieuw bericht: “We kopen Groenland” waarop China reageert dat ze een namaak kunnen maken, maar dan 10 keer goedkoper.