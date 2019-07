Grap loopt uit de hand: Nederlander (18) zit 2 dagen non-stop in achtbaan Condor in Walibi Holland KVDS

21 juli 2019

22u45 2 Een uit de hand gelopen grap: zo noemt de Nederlandse Joey Schadenberg (18) zijn avontuur van afgelopen weekend in Walibi Holland. In maart beloofde hij dat hij een ritje in de achtbaan Condor zou maken voor elke keer dat zijn tweet gedeeld werd. Dat gebeurde honderden keren.

Voor wie zich niet meteen iets kan voorstellen bij de Condor: het is de omgekeerde achtbaan waarop de Vampire in Walibi Belgium gebaseerd is. Passagiers zitten in kuipzetels die van de baan omlaag hangen, met de voeten los in de lucht. Het hoogste punt ligt op 32 meter en de treintjes halen een topsnelheid van 80 kilometer per uur. Passagiers gaan 5 keer over de kop tijdens één rit.

Belofte

Schadenberg – een pretparkliefhebber – zette in maart bij wijze van grap een berichtje op Twitter, waarin hij een opmerkelijke belofte maakte. “Voor elke retweet van deze tweet zal ik 1 ritje maken op de Condor”, klonk het dapper. Honderden Twitteraars lieten het zich geen twee keer zeggen.





Aan de Nederlandse pretparksite Loopings vertelde hij toen “dat het een beetje uit de hand gelopen” was en dat hij er intussen “wel spijt” van had. Hij gaf toe dat hij verwacht had dat het bericht hooguit enkele tientallen keren gedeeld zou worden. Maar hij beloofde meteen ook om te doen wat hij gezegd had. Ondanks het feit dat de Condor een erg ruwe en pijnlijke achtbaan is. (lees hieronder verder)

For every retweet this tweet gets I will ride condor 1 time. pic.twitter.com/DZDgCQtMI3 Micrajo(@ Micrajojo) link

Dit weekend was het tijd voor boter bij de vis. Gisteren en vandaag zat de jongeman non-stop in de attractie, goed voor in totaal 20 uur en 222 ritjes. In twee dagen tijd legde hij zo bijna 147 kilometer af en ging hij in totaal 1.110 keer over de kop.

Alleen zaterdag stond de attractie eventjes stil door het slechte weer. “Ik heb alleen een klein beetje last van mijn benen en schouders, maar verder gaat het prima”, vertelde hij toen aan Loopings. Hij vertelde ook dat hij zich overeind hield op broodjes met ei en Snickers. Op aandringen van zijn ouders hielden enkele EHBO-medewerkers de jongen wel goed in de gaten. (lees hieronder verder)

222 Rides on Condor in 20 hours!!!

What an experience!!



We raised €1562 for Stichting Opkikker so sick children can have a great time with their family!

Thanks everyone for the amazing support!

And thanks to the incredible ride crew and @WalibiHolland for making this posible! pic.twitter.com/mYJKVbjN5H Micrajo(@ Micrajojo) link

Schadenberg koppelde overigens een goed doel aan zijn stunt en liet zich sponsoren. Het opgehaalde geld – 1.562 euro – gaat naar Stichting Opkikker, een organisatie die ontspanning biedt aan gezinnen met een langdurig ziek kind.

Of hij nog zin heeft om ooit nog in de Condor te stappen? “Waarom niet?”, klinkt het vrolijk.