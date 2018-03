Grand jury noemt Amerikaanse waterglijbaan die tienjarige onthoofde "dodelijk wapen" en sleept verantwoordelijken voor de rechter jv

24 maart 2018

14u00

Bron: Time 3 In augustus 2016 kwam de tienjarige Caleb op een verschrikkelijke manier om het leven. De jongen werd onthoofd tijdens een rit op de "hoogste waterglijbaan ter wereld" in Kansas. Een grand jury stelde gisteren in haar aanklacht dat de Verrückt-glijbaan eerder al meer dertien mensen had verwond en een "dodelijk wapen" was.

De grand jury klaagde gisteren de beheerder en ex-leidinggevende Tyler Austin Miles (29) van het Schlitterbahn Waterpark in Kansas City aan voor onvrijwillige doodslag en nog enkele andere beschuldigingen. De beheerders van de waterglijbaan Verrückt - 50 meter hoog - wisten volgens de klacht dat het bootje waarin Caleb met twee vrouwen zat tijdens het dodelijke ongeval sneller kon gaan dan voorzien en, meer dan andere attracties, kans had om uit de baan te vliegen. De Verrückt was al tweemaal dat jaar stilgelegd maar telkens snel weer opengesteld voor het publiek.

"De attractie was nooit degelijk of volledig ontworpen om te verhinderen dat de bootjes uit hun baan zouden vliegen", klinkt het in de aanklacht. Die stelt verder dat de mede-eigenaar van het bedrijf, Jeffrey Wayne Henry, en de ontwerper van de Verrückt zich erg hadden gehaast om de glijbaan in gebruik te nemen, niet gehinderd door enige technische of ingenieurskennis ter zake.

De grand jury besloot om de verantwoordelijken voor de rechter te slepen na een onderzoek van 19 maanden naar de dood van Caleb, die het zoontje was van Scott Schwab, een Republikeins politicus. Caleb vloog met het vlot van de baan, de lucht in, en stootte zijn hoofd tegen een metalen paal en opgehangen netten die moesten verhinderen dat iemand uit de attractie zou vallen. De jongen werd onthoofd en was op slag dood. Hij had alle veiligheidsprocedures voor de dodelijke rit nauwgezet opgevolgd, bleek uit videobeelden.

Tijdens het onderzoek kwam, dankzij klokkenluiders, uit dat er al eerder gelijkaardige ongevallen waren gebeurd in het waterpark Schlitterbahn. Bij één ervan raakte een vijftienjarig meisje tijdelijk blind. Twee anderen liepen een hersenschudding op.

Er werd duidelijk niet voldaan aan de standaard veiligheidsvoorschriften, stelt de grand jury. En zelfs dat "de dood van de jongen en de snel groeiende lijst van gewonden te voorzien en te verwachten waren".

Miles pleitte gisteren al onschuldig in een eerste zitting voor de rechter. Zijn borg staat op 50.000 dollar. Het proces staat ingepland op 10 september.

Eerder sloot de familie Schwab een akkoord rond de schadevergoeding met Schlitterbahn, gevestigd in Texas, en nog enkele andere betrokken bedrijven voor 20 miljoen dollar. Ook de twee inzittende vrouwen, die ernstig gewond raakten, maakten een deal met Schlitterbahn. Dat bedrag is niet bekendgemaakt.